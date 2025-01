San Giovanni Teatino, CHIUSURE IDRICHE DALL’8 AL 10 GENNAIO 2025

Comune di San Giovanni Teatino, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:C’è finalmente qualche novità sul fronte delle chiusure programmate Aca – si apprende dal portale web ufficiale. Relativamente ai serbatoi sembra che la portata dell’acqua stia aumentando, e per tale motivo Aca ha pianificato le chiusure a tre giorni anziché ad una settimana come nel periodo precedente – recita la nota online sul portale web ufficiale. Secondo tale programma i serbatoi per la nostra città dovrebbero subire uno stop nella sola serata del 9 gennaio (le info nella card), e fino al mattino del 10. Domani, 9 gennaio, si terrà in Prefettura a Chieti un incontro sul tema al quale il Sindaco Giorgio Di Clemente parteciperà. Seguiranno eventuali aggiornamenti.

