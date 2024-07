San Giovanni Teatino, CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

San Giovanni Teatino, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE Vista l’ordinanza sindacale n. 8 del 10.04.2024 ad oggetto: ”Provvedimento per la messa in sicurezza della sede municipale in piazza municipio n.18”; Visto il T.U. D.lgvo n. 267/2000; Visti gli artt. 55 e 56 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale; CONVOCA il Consiglio Comunale in presenza, presso i locali dell’Auditorium della “Scuola Civica Musicale” in sessione ordinaria, in prima convocazione per il giorno 29.07.2024 alle ore 15:00 e in seconda convocazione per il giorno 30.07.2024 alle ore 17:30 per la trattazione dei seguenti argomenti posti all’ordine del giorno: 1. Approvazione verbali sedute precedenti: 16.05.2024, 18.06.2024 e 27.06.2024. 2. Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2024 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del d.lgs. N. 267/2000. 3. Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2024 dell’istituzione Scuola Civica Musicale del Comune di San Giovanni Teatino ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del d.lgs. N. 267/2000. 4. Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2024-2026 – Aggiornamento n. 1 5. Accettazione della donazione di un terreno sito in Via Spoleto censito al Foglio 11 Particella 851. Il Presidente del Consiglio Comunale Dott. Alberto Cipollone

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal Comune di San Giovanni Teatino e online sul sito web del Comune. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 16, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di San Giovanni Teatino, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.sangiovanniteatino.ch.it