San Giovanni Teatino, CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

San Giovanni Teatino, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE Visto il T.U. D.lgvo n. 267/2000; Visti gli artt. 55 e 56 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale; CONVOCA il Consiglio Comunale in presenza, presso i locali al piano terra della “Scuola Civica Musicale” (ex locali parrocchiali) in sessione straordinaria, in prima convocazione per il giorno 18.12.2024 alle ore 15.30 e in seconda convocazione per il giorno 19.12.2024 alle ore 17.30 per la trattazione dei seguenti argomenti posti all’ordine del giorno: Approvazione verbali sedute precedenti; Variazione al bilancio di previsione 2024/2026. Ratifica della deliberazione di giunta comunale n.219 del 29/11/2024 adottata ai sensi dell’art. 175, comma 4, del d.lgs n. 267/2000; Conferma addizionale IRPEF; Approvazione del Piano per l’Eliminazione delle Barriere Archiettoniche (P.E.B.A.) ai sensi della l.41/1986 e della legge 104/1992; Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024-2026 – Precisazioni in merito alla gestione del servizio di Igiene Urbana (Missione 9 – Programma 3); Discussione Mozione proposta dal Gruppo Consiliare PRO SGT, avente per oggetto “Tagli ai Comuni previsti dalla Legge di Bilancio 2025/2027”. Il Presidente del Consiglio Comunale Dott. Alberto Cipollone

