San Giovanni Teatino, crisi idrica: Marinucci tranquillizza e risponde a Di Clemente

La crisi idrica in Abruzzo, che persiste dall’inizio dell’estate, sta generando forti malcontenti tra i cittadini, i quali da settimane utilizzano i social media per esprimere la loro frustrazione. San Giovanni Teatino è uno dei comuni maggiormente colpiti, con continui stop all’erogazione d’acqua. La situazione sembra non avere fine, nonostante le proteste e gli appelli delle autorità locali.

Il consigliere regionale Luciano Marinucci ha cercato di rassicurare i cittadini affermando che “non ci sarà alcuna interruzione pomeridiana del servizio idrico nel nostro comune”. La sua dichiarazione è arrivata in risposta alle preoccupazioni sollevate dal sindaco di San Giovanni Teatino, Giorgio Di Clemente, il quale aveva richiesto l’intervento della Regione dopo l’annuncio di ulteriori chiusure da parte di ACA.

Marinucci ha inoltre riferito che l’ACA sta lavorando per colmare il deficit idrico entro il 2025 grazie ai lavori in corso. “ACA mi ha assicurato che non sono previste ulteriori chiusure e che stanno lavorando per colmare il deficit di 330 litri al secondo entro il 2025”, ha dichiarato Marinucci, aggiungendo che il problema maggiore sembra essere legato “all’utilizzo di acqua potabile da parte di alcune aziende”. Per risolvere questa situazione, Marinucci ha invitato il comune a verificare la presenza di impianti di accumulo d’acqua presso tali aziende. Questi impianti dovrebbero garantire un’autonomia di almeno 12 ore in caso di guasti, tempo sufficiente per riparare qualunque problema.

Parallelamente, il consigliere regionale ha annunciato l’avvio di un nuovo bando, volto a incentivare l’installazione di autoclavi negli edifici più vecchi, al fine di ridurre la domanda durante le interruzioni del servizio. “Mi sono attivato con l’assessorato regionale per proporre un nuovo bando, con una contribuzione più elevata, in modo da stimolare la domanda, soprattutto tra chi vive in edifici più vetusti”, ha spiegato.

Dall’altro lato, il sindaco Giorgio Di Clemente aveva ribadito nei giorni scorsi che la situazione idrica è “un problema la cui soluzione non è più rimandabile”. Dopo mesi di interlocuzione con ACA senza esito, Di Clemente ha chiesto l’intervento del consigliere regionale e della Regione Abruzzo. Ha sottolineato come la vetustà delle condutture, unite all’alternarsi delle chiusure e riaperture dei serbatoi, stia aggravando le perdite idriche. “Le riparazioni tardano e i cittadini ne pagano il prezzo”, ha dichiarato il sindaco, evidenziando la necessità di finanziamenti adeguati per risolvere la situazione.

LA DICHIARAZIONE INTEGRALE DI LUCIANO MARINUCCI:

Luciano Marinucci, Capogruppo del Marsilio Presidente, tranquillizza il Sindaco di San Giovanni che lo aveva chiamato in causa dopo aver ricevuto una comunicazione dell’Aca che faceva supporre un ulteriore inasprimento delle già severe misure di contenimento del consumo idrico sul territorio.

“Aca – prosegue Marinucci – mi ha assicurato che non ci saranno altre chiusure e che ipotizzano di colmare entro il 2025 l’attuale deficit di 330 lt/sec. grazie ai lavori in corso. Secondo Aca – spiega il Consigliere regionale più volte sindaco del Comune – il problema starebbe nell’utilizzo di acqua potabile da parte di alcune delle tante aziende aventi sede dell’importante plesso commerciale-industriale-artigianale che ricade nel territorio di San Giovanni. Sarebbe pertanto opportuno procedere da parte del Comune ad una verifica circa la presenza in dette aziende di impianti di accumulo dell’acqua, di dimensioni tali da fronteggiare almeno 12 ore d’interruzione del flusso, tempo sufficiente per la riparazione di qualunque guasto. Contemporaneamente- conclude Marinucci – per intervenire sull’altro versante del problema, mi sono attivato con l’assessorato regionale competente, per proporre un nuovo bando a favore dei cittadini per la installazione delle autoclavi, con una contribuzione più elevata e per edifici più vetusti, in modo da stimolare la domanda, considerato che i precedenti bandi erano andati pressoché deserti. La situazione resta chiaramente complessa – riassume Marinucci – legata com’è alla variabilità meteorologica, ma è necessario operare sulle infrastrutture, cosa che la Regione a guida Marsilio sta facendo già dalla precedente legislatura, avendo stanziato ben 780 milioni di cui 330 per l’idrico potabile.”

LA DICHIARAZIONE INTEGRALE DEL SINDACO GIORGIO DI CLEMENTE:

“La carenza idrica nella nostra città è diventata un problema la cui soluzione non è più rimandabile.

E’ un problema diffuso un po’ in tutti i Comuni, del quale noi siamo tra quelli che più pagano le conseguenze.

Sono naturalmente dalla parte dei cittadini, e dopo mesi di interlocuzione con ACA senza particolare esito, oggi chiedo l’intervento della Regione, in particolare quello del consigliere regionale Luciano Marinucci, di ACA ed Ersi. Ma non solo. Chiedo anche ai miei colleghi Sindaci di unirsi a me in questa protesta. Da mesi i nostri territori vengono privati di un servizio essenziale e non sappiamo quando questa faccenda avrà una fine.

Il problema della carenza idrica su San Giovanni Teatino, precisa ancora Di Clemente, è da un lato legato ad una questione climatica di scarsità di piogge, dall’altro ad un problema di vetustà delle condutture che, col continuo alternarsi della chiusura/apertura dei serbatoi, vengono oltremodo sollecitate provocando perdite e dispersioni. Le riparazioni, poi, tardano in alcuni casi ad arrivare e sono i cittadini il terminale di arrivo di una faccenda che parte da lontano e per la quale sarebbero necessari un intervento, ed un finanziamento, delle giuste dimensioni”.