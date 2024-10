San Giovanni Teatino, DICHIARAZIONI DEL SINDACO IN MERITO ALLA CARENZA IDRICA DI SAN GIOVANNI TEATINO

Comune di San Giovanni Teatino, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:“La carenza idrica nella nostra città è diventata un problema la cui soluzione non è più rimandabile – E’ un problema diffuso un po’ in tutti i Comuni, del quale noi siamo tra quelli che più pagano le conseguenze – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Sono naturalmente dalla parte dei cittadini, e dopo mesi di interlocuzione con ACA senza particolare esito, oggi chiedo l’intervento della Regione, in particolare quello del consigliere regionale Luciano Marinucci, di ACA ed Ersi – precisa il comunicato. Ma non solo – Chiedo anche ai miei colleghi Sindaci di unirsi a me in questa protesta – Da mesi i nostri territori vengono privati di un servizio essenziale e non sappiamo quando questa faccenda avrà una fine – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il problema della carenza idrica su San Giovanni Teatino, precisa ancora Di Clemente, è da un lato legato ad una questione climatica di scarsità di piogge, dall’altro ad un problema di vetustà delle condutture che, col continuo alternarsi della chiusura/apertura dei serbatoi, vengono oltremodo sollecitate provocando perdite e dispersioni – precisa il comunicato. Le riparazioni, poi, tardano in alcuni casi ad arrivare e sono i cittadini il terminale di arrivo di una faccenda che parte da lontano e per la quale sarebbero necessari un intervento, ed un finanziamento, delle giuste dimensioni – aggiunge la nota pubblicata. Intanto, sono arrivate le tabelle con le nuove chiusure:dal 15 al 22 ottobre lo stop alla fornitura è previsto tutte le sere dalle 21 alle 6 del mattino nel centro urbano, mentre nella zona industriale e Dragonara le chiusure sono previste un giorno sì e uno no e quindi martedì, giovedì, sabato e lunedì”. A seguire il link per consultare le tabelle di chiusura dell’ACA per la settimana: http://www.aca – si legge sul sito web ufficiale. pescara – si apprende dal portale web ufficiale. it/documents/TABELLA-CHIUSURA-CON-STIMA-PORTATE-2024-dal-15-al-22–Ottobre – si apprende dalla nota stampa. pdf

