San Giovanni Teatino, DIVIETO UTILIZZO IMPROPRIO E RAZIONALIZZAZIONE DEL CONSUMO DI ACQUA POTABILE

San Giovanni Teatino, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Vista la richiesta dell’ACA S.p.A. con la quale la stessa ha chiesto ai Sindaci del Comuni soci provvedimenti a tutela delle risorse idriche disponibili anche mediante l’adozione di ordinanze sindacali atta ed evitare l’utilizzo della fornitura idrica per usi diversi da quelli di acqua potabile e limitare l’utilizzo della risorsa idrica e dell’acqua potabile proveniente da pubblico acquedotto ai soli usi igienici e sanitari, il Sindaco ha emesso ORDINANZA a far data dall’adozione della presente e sino al 30 settembre 2024, salvo eventuale revoca, che siano rispettate le seguenti prescrizioni: per le utenze domestiche il divieto di utilizzo dell’acqua prelevata dall’acquedotto per i seguenti usi NON PRIMARI: lavaggio aree cortilizie e piazzali; riempimento piscine ad uso privato; irrigazione di orti e giardini lavaggio domestico di automezzi e spazi esterni ogni altro utilizzo estraneo alle norme del contratto di somministrazione per forniture a uso domestico – per le utenze diverse dall’uso domestico la limitazione dei consumi dell’acqua prelevata dall’acquedotto comunale alle strette necessità per le quali è stato concesso l’allacciamento al pubblico acquedotto – aggiunge testualmente l’articolo online. La cittadinanza è invitata a prendere nota dell’ordinanza e collaborare nel rispetto di un bene prezioso come l’acqua – si legge sul sito web ufficiale. In allegato l’ordinanza completa – si apprende dal portale web ufficiale.

