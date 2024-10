San Giovanni Teatino, ECCELLENZA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE DI ENDURANCE EQUESTRE

Comune di San Giovanni Teatino, ultime dal sito web istituzionale:Questa mattina il Sindaco Giorgio Di Clemente e l’Assessore allo Sport Paolo Cacciagrano hanno donato una targa a nome di tutta l’Amministrazione Comunale a Mirco Mazzocchetti, cittadino di San Giovanni Teatino, come riconoscimento dei traguardi raggiunti a livello nazionale ed internazionale nell’Endurance Equestre – si apprende dalla nota stampa. Si tratta di uno degli sport equestri di maggior diffusione al mondo – Le competizioni consistono in corse di resistenza su percorsi di varia natura ed un chilometraggio che varia dai 30 ai 160 km a seconda delle categorie – si apprende dalla nota stampa. Nella sua carriera ha partecipato a moltissime competizioni: dal campionato Panamericano in Cile, alle gare in California, Virginia, Francia e Olanda, fino ai campionati Europei con la Nazionale Italiana in Francia ed al Campionato del Mondo – Nel suo Endurance Team “Mirco Mazzocchetti” ha una scuderia di oltre 10 cavalli a San Giovanni Teatino, che allena quotidianamente sul nostro territorio ma anche su quello di Francavilla al Mare, Torrevecchia Teatina, Pescara e Chieti – precisa il comunicato. Tra questi, il purosangue arabo di 7 anni “BURGOS ARMOR”, montato dall’amazzone di origine milanese Valentina Galli, che continua ad accumulare grandi successi; l’ultimo, in ordine di tempo – aggiunge testualmente l’articolo online. è stato il primo posto al Test Event FEI Endurance European Championship 2025,a Castiglione del Lago sulla distanza di 101KM. Prossimo obiettivo: il Campionato del Mondo sulla distanza di 120Km a Julliagens, in Francia, nel 2025. A Mirco ed alla sua scuderia la gratitudine di tutta l’Amministrazione Comunale per aver portato il nome di San Giovanni Teatino sui podi nazionali ed internazionali e per aver dimostrato come il talento, unito alla determinazione ed all’amore per lo sport, possa portare a raggiungere grandi traguardi.

