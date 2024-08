San Giovanni Teatino, FESTA PATRONALE DI SAN ROCCO 2024

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di San Giovanni Teatino attraverso il portale web istituzionale:In occasione dei festeggiamenti in onore di San Rocco si pubblica di seguito quanto ordinato dal Comando di Polizia Locale in merito alla disciplina del traffico dal 16/08/24 al 19/08/24: istituzione del divieto di sosta con rimozione dalle ore 15 del 14 agosto 2024 alle ore 01.00 del 19 agosto 2024 nell’area di parcheggio piazzale Largo Wojtyla dal civico n.13 all’intersezione con la rotonda Pertini; istituzione del divieto di sosta con rimozione dal 16 al 19 agosto 2024 dalle ore 17 alle ore 01.00 del giorno successivo, e comunque fino al termine di ogni manifestazione, in Via Potenza e nel tratto di Corso Italia compreso dal civico n.62 sino all’intersezione con le Vie Cavour e Mazzini; istituzione del divieto di transito veicolare dal giorno 16 al 19 agosto 2024 dalle ore 19:00 alle ore 00.01 del giorno successivo,e comunque fino al termine di ogni manifestazione, in via Potenza, via Trieste, via Venezia ,via Trento, Corso Italia dal civico n.2 al civico n.128; istituzione del divieto di sosta con rimozione dalle ore 19.00 del giorno 16 agosto 2024 alle ore 00.00 del 19.08.2024 nel tratto di via Cavour dalla rotatoria di via Pertini all’intersezione con via Potenza/Via Roma e comunque fino alla fine dello spettacolo del “ballo della Pupa”; istituzione del divieto di transito veicolare dalle ore 20.00 alle ore 24.00 nei giorni 16,17,18,19 agosto 2024 nel tratto di via Cavour dalla rotonda di via Pertini fino all’intersezione con le vie Roma e Via Potenza e comunque fino alla fine dello svolgimento del “ballo della Pupa” ; istituzione del divieto di sosta con rimozione e del divieto di transito veicolare in Largo Wojtyla, nell’area parcheggio situato tra il civico n 17 di Largo Wojtyla e intersezione con via Cavour e dall’intersezione con Via Sandro Pertini fino all’intersezione con Via Venezia dalle ore 06.00 del giorno 16.08.2024 alle ore 08.00 del giorno 21.08.2024; In allegato l’ordinanza completa Si raccomanda la massima attenzione ed il rispetto dei divieti

