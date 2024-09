San Giovanni Teatino, FESTIVAL DELL’INCLUSIONE 2024

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di San Giovanni Teatino attraverso il portale web istituzionale:Una bellissima folla di persone, famiglie e bambini ha riempito ieri pomeriggio il Parco dei 120 Alberi per la seconda edizione del FESTIVAL DELL’INCLUSIONE promosso dall’Amministrazione Comunale di San Giovanni Teatino nell’ambito del DonoDay 2024 Tanti i laboratori proposti in una cornice festosa e colorata, tra spettacoli circensi, di artisti di strada, musicoterapia e tanto altro – recita il testo pubblicato online. Insieme a questi, tanti punti d’informazione sull’inclusione proposti da alcune associazioni che operano in questo settore, che hanno ricevuto tante segnalazioni e richieste di altrettante famiglie – si apprende dalla nota stampa. A sorprendere tutti, intorno alle 18, l’arrivo di Babbo Natale in versione Summer Tour, che ha entusiasmato grandi e piccini – “Un pomeriggio meraviglioso che ha visto uno dei nostri più bei parchi cittadini pieno di persone e ricco di entusiasmo – ha dichiarato il Sindaco Giorgio Di Clemente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. – Desidero ringraziare la consigliera Sabrina Gentile delegata alle politiche d’inclusione per il grande lavoro svolto, insieme al mio staff di segreteria – si legge sul sito web ufficiale. Un grazie particolare a tutte le associazioni presenti, che hanno lavorato in grande sinergia, regalando un favoloso evento di rara bellezza”. “Quello che abbiamo vissuto credo che parli da solo – ha proseguito la Consigliera Sabrina Gentile – perchè i sorrisi e la spensieratezza nei volti di tutti i bambini, i ragazzi e le famiglie presenti superano qualsiasi racconto – Le emozioni vissute e percepite in tutte le attività proposte sono state visibili negli occhi dei partecipanti – aggiunge la nota pubblicata. Come amministrazione abbiamo voluto riproporre un momento di gioco, allegria, gioia ma anche di crescita e consapevolezza – Tutti diversi, tutti uguali”.

