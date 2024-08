San Giovanni Teatino, Firmata la nuova convenzione tra il Comune ed il Nucleo volontari San Giovanni Teatino.

Comune di San Giovanni Teatino, ultime dal sito web istituzionale:Il Sindaco Giorgio Di Clemente e la Presidente del Nucleo Volontari di Protezione Civile Mara Feragalli del nostro territorio hanno firmato una nuova convenzione, con un riconoscimento di un giusto contributo per i servizi erogati da quest’ultima in primis a favore della comunità di San Giovanni Teatino – riporta testualmente l’articolo online. “Contento e orgoglioso da sempre di questa magnifica realtà che abbiamo l’onore di avere a servizio della nostra città – dichiara con emozione il Sindaco Giorgio Di Clemente – e che, grazie allo splendido lavoro della Presidente e del suo direttivo, nonchè di tutti i volontari che donano il loro tempo e la loro preparazione, assicura servizi di sicurezza, protezione, pubblica assistenza e tanto altro ancora alla nostra cittadinanza e non solo – Grazie alla crescente formazione, infatti, capita spesso che vengano chiamati per partecipare ad operazioni regionali e nazionali – aggiunge la nota pubblicata. Un valore inestimabile il loro operato, che non possiamo che sostenere come amministrazione e ringraziare con immenso orgoglio e ammirazione”. Con grande sacrificio, infine, il Nucleo Volontari ha potuto anche acquistare un nuovo automezzo che verrà impiego nel loro lavoro e che proprio in questi giorni gli è stato consegnato – recita il testo pubblicato online.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal servizio stampa del Comune di San Giovanni Teatino. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 13, anche sulle pagine del portale web del Comune di San Giovanni Teatino, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.sangiovanniteatino.ch.it