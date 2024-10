San Giovanni Teatino, GARA CICLISTICA “XXXIII SETTEMBRATA SAMBUCETESE” – 12 Ottobre 2024 – Disciplina del traffico

San Giovanni Teatino, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Al fine di salvaguardare l’incolumità dei partecipanti, degli organizzatori e di quanti assisteranno alla gara ciclistica amatoriale denominata XXXIII Settembrata Sambucetese in programma per SABATO 12 Ottobre 2024 dalle ore 15.00, considerato che la stessa si svolgerà nelle seguenti vie: VIA CIAFARDA (partenza); VIA DE GASPERI; VIA BELVEDERE; CORSO MARCONI; VIA CHIETI; VIA PONTE MARINO; VIA VITTORIO EMANUELE II; VIA MAZZINI; VIA G.CESARE; VIA CIAFARDA (arrivo), il Responsabile del Settore V ordina quanto segue: CHIUSURA al traffico veicolare dalle ore 14.30 alle ore 18.00 (esclusi i mezzi di soccorso per interventi urgenti) su tutto il percorso della gara sopra indicato; ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA con rimozione su tutto il percorso della gara dalle ore 12.30 alle ore 18.00; Attivazione del semaforo di Via Cavour intersezione Corso Italia “A lampeggio”. In allegato l’ordinanza completa, già pubblicata sull’albo pretorio on-line – recita la nota online sul portale web ufficiale.

