San Giovanni Teatino, Giornata dell’Ambiente 2024

Comune di San Giovanni Teatino, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Pubblichiamo il contributo che alcuni alunni dell’istituto comprensivo “G.Galilei” di San Giovanni Teatino hanno condiviso durante la Giornata dell’Ambiente dello scorso 16 giugno che si è tenuta presso l’area del Parco di Via Ciafarda, adiacente al bocciodromo – riporta testualmente l’articolo online. “Si tratta di uno studio notevole per la quantità e la significatività delle informazioni rielaborate – commenta l’Assessore Gabriella Federico – e pertanto degno di essere condiviso con tutta la cittadinanza” Il progetto, coordinato dal Prof. Gigante, si divide in due sezioni: una dedicata ai Cambiamenti climatici a scala locale e l’altro al Rischio Idraulico – riporta testualmente l’articolo online. Nel primo è stata elaborata un’analisi statistica di Temperatura e Piovosità, analizzando dati numerici relativi al nostro territorio su una finestra temporale di 60 anni – Gli alunni che vi hanno partecipato sono i seguenti: Bottini Sofia, Camiscione Celeste, Candeloro Giulia, Capacchione Roberto, Costantini Maria, Di Nicola Valeria, Di Sipio Grazia, Di Tommaso Lorenzo, Diodato Cristian, Libertini Marco , Martelli Maria, Mazzocca Letizia, Orsini Antonella, Pelino Marco, Pisano Giorgia, Tinari Cristian, Tognazza Jacopo, Valeri Ludovica, Zappacosta Gabriele – Nella seconda, e avente come oggetto il rischio idraulico, sono stati sperimentati strumenti innovativi come l’Autocad, rilievo topografico con GNSS ed il solcometro per sperimentare un modello di calcolo della portata delle acque di un fiume – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’utilizzo di questi strumenti ha interessato l’area attigua al torrente di Vallelunga – si apprende dal portale web ufficiale. Gli alunni coinvolti in questa seconda sezione sono stati i seguenti: Manuel Di Prinzio, Aurora Ettorre, Alessandra Fabrizio, Alessandro Innamorati, Virginia Marinucci, Christian Minieri, Massimo Petruc, Alessandro Roio – aggiunge testualmente l’articolo online. Di seguito si pubblicano in allegato i due studi elaborati dagli studenti e già presentanti nell’incontro presso l’auditorium della Scuola Civica Musicale nel mese di aprile – si apprende dalla nota stampa.

