San Giovanni Teatino, GIORNATA ECOLOGICA

Comune di San Giovanni Teatino, ultime dal sito web istituzionale:In occasione della Giornata internazionale dell’Ambiente, il Comune di San Giovanni Teatino, la Consulta del Verde, la San Giovanni Servizi, il Nucleovolontari San Giovanni Teatino ed i volontari del CAS dell’Associazione “Versoprobo”, promuovono un GIORNATA ECOLOGICA per il giorno 16 GUGNO 2024 presso il Parco Bocciodromo di Via Ciafarda, dove sarà presente anche un punto informativo dei ragazzi della scuola secondaria di Primo Grado dell’ Istituto Comprensivo GalileoGalilei – aggiunge la nota pubblicata. Sarà un’ occasione per confrontarsi e “rimboccarsi le maniche”. Programma della giornata: Ore 8.30 raduno presso il Parco di Via Ciafarda: – Pulizia del Parco – Postazione “IO NON RISCHIO” a cura del Nucleo Volontari Protezione Civile di San Giovanni Teatino – Punto informativo sui cambiamenti climatici a cura degli alunni dell’Istituto Comprensivo “G. Galieli” Ore 10.30 presso l’area verde di Via Giulio Cesare: – Presentazione del laboratorio sulla rigenerazione del suolo a cura della Consulta del Verde del Comune di San Giovanni Teatino; – Presentazione dell’Orto Inclusivo in imminente realizzazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Questa giornata rappresenta un momento corale – dichiara il Sindaco Giorgio Di Clemente – di impegno comune sulle tematiche ambientali a testimonianza di un lavoro in rete che sta portando ottimi risultati” “A guidare la giornata – prosegue l’Assessore all’Ambiente Gabriella Federico – è il principio che l’ambiente è una risorsa preziosa per la comunità ed è una responsabilità di tutti”. “ Siamo contenti di invitare la cittadinanza, a partire dai più giovani, a seguirci per prenderci cura tutti insieme del grande ecosistema di cui facciamo parte: le iniziative dedicate a questa giornata come il Laboratorio di rigenerazione del suolo sono la naturale prosecuzione dei progetti costruiti da noi in questi anni, come l’Orto degli alberi e le Tiny Forest>”, così il Presidente della Consulta del Verde Donato Toppi – precisa la nota online. “ Per noi l’obiettivo principale di queste attività – ha dichiarato infine la Presidente del Nucleo Volontari Protezione Civile Mara Feragalli – è rendere i cittadini attivi e più consapevoli in merito alla tutela del territorio, alla mitigazione dei rischi ad esso connessi attraverso l’attivazione di buone pratiche e senso civico”. In allegato la locandina dell’evento –

