San Giovanni Teatino, IL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI COMPIE UN ANNO.

Comune di San Giovanni Teatino, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Compie un anno proprio in questi giorni il Centro di Raccolta Rifiuti Comunali a San Giovanni Teatino – riporta testualmente l’articolo online. Inaugurato a luglio 2023 dal primo cittadino Giorgio Di Clemente insieme al Presidente della San Giovanni Servizi, che si occupa del suo corretto funzionamento, la piattaforma ha registrato in questo primo anno di attività oltre 1.600 utenze (domestiche e non domestiche) che hanno conferito rifiuti per un corretto smaltimento degli stessi – precisa la nota online. “I numeri di accesso sono in costante crescita – dichiara con soddisfazione il Sindaco Giorgio Di Clemente – e come primo anno di attività possiamo ritenerci sicuramente soddisfatti, anche se si può fare ancora tanto di più. Il numero di oltre 1.600 utenze è certamente un risultato molto positivo, grazie anche ad un anno di intenso lavoro sul campo, svolto con l’obiettivo di rafforzare sempre di più nei cittadini la sensibilità verso l’importanza di questa struttura, in cui sia gli utenti che le aziende private possono recarsi per portare gratuitamente i rifiuti urbani e conferirli in maniera corretta – si legge sul sito web ufficiale. L’impegno dei cittadini, anche grazie al corretto conferimento nel porta a porta, è stato sicuramente premiato quest’anno con riduzioni della TARI promosse dall’Amministrazione Comunale – Non è da tutti avere una struttura simile a disposizione; per questo continuo a sollecitare la nostra cittadinanza ad utilizzarla perché davvero è una risorsa per il nostro territorio”. “Il Centro di Raccolta rappresenta un pilastro essenziale della nostra strategia per una gestione sostenibile dei rifiuti’, afferma Roberto Ferraioli, Presidente della San Giovanni Servizi – aggiunge la nota pubblicata. – Questa piattaforma non solo facilita il corretto smaltimento e il riciclo dei rifiuti, ma contribuisce anche a educare i cittadini sull’importanza della separazione dei materiali e del rispetto ambientale – si apprende dalla nota stampa. La crescente affluenza testimonia una maggiore consapevolezza e partecipazione da parte della comunità, elementi fondamentali per il successo delle nostre iniziative – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Continueremo a investire su questo Centro, in sinergia con l’Amministrazione Comunale, per migliorarne l’accessibilità e l’efficienza, garantendo che resti un punto di riferimento per tutti i cittadini e un elemento chiave nella nostra missione di promuovere una cultura del riciclo e della sostenibilità’.

