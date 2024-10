San Giovanni Teatino, INCENDIO A CHIETI – AGGIORNAMENTI

San Giovanni Teatino, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Conclusa pochi istanti fa la riunione con la Prefettura e gli altri Enti preposti – precisa il comunicato. Il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco ha comunicato che l’incendio e’ ufficialmente domato e non ci sono più nubi di fumo; L’Arta ha comunicato che non c’e’ il rischio di presenza di diossina nell’aria – viene evidenziato sul sito web. Alla luce di tutto questo il Sindaco ha predisposto per la giornata di domani 2 OTTOBRE la RIAPERTURA DELLE SCUOLE di ogni ordine e grado PUBBLICHE E PRIVATE, dei PARCHI E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PUBBLICI E PRIVATI. Una nuova riunione in Prefettura è prevista nella mattinata di domani – precisa il comunicato. Seguiranno aggiornamenti

