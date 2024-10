San Giovanni Teatino, INCENDIO ALLA MAG.MA DI CHIETI – AGGIORNAMENTI

San Giovanni Teatino, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Alla luce degli incontri avuti in questi giorni con il C.C.S. guidato dalla Prefettura di Chieti al quale hanno preso parte, tra gli altri, la ASL, l’ARTA, i VIGILI DEL FUOCO e le altre Forze dell’Ordine, il Sindaco comunica che, visti i dati illustrati dall’ARTA di Chieti e vista la relazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco in merito allo spegnimento completo delle fiamme, è emerso un progressivo miglioramento delle criticità relative all’incendio scoppiato nello stabilimento della MAG.MA a Chieti Scalo la notte tra il 30 Settembre ed il 1 Ottobre scorsi – precisa il comunicato. Viste le indicazioni del Direttore Sanitario della ASL 2 di Lanciano Vasto Chieti, si RACCOMANDA in via precauzionale, come già indicato nell’ordinanza emessa nelle ore successive all’incendio, di lavare accuratamente le verdure coltivate fuori terra negli orti, e fare lo stesso con la frutta, da consumare sbucciata – viene evidenziato sul sito web. Si condivide il comunicato stampa ufficiale unificato rilasciato dalla Prefettura di Chieti in data odierna in merito allo stato di fatto situazione: https://prefettura – si legge sul sito web ufficiale. interno – recita il testo pubblicato online. gov.it/it/prefetture/chieti/notizie/comunicato-stampa-ccs

