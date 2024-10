San Giovanni Teatino, INCENDIO ALLO STABILIMENTO MAG.MA DI CHIETI SCALO – ORDINANZA PRECAUZIONALE PER LA SALUTE PUBBLICA E ORDINANZA PER APERTURA DEL C.O.C.

Comune di San Giovanni Teatino, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Visto l’importante incendio che è divampato nella serata di ieri 30.09.2024 presso lo stabilimento dell’azienda MAG.MA di Chieti Scalo, considerando che lo stesso ha sprigionato una nube di fumo denso sulla cui consistenza sono ancora in corso le indagini da parte dell’ARTA, per assicurare la tutela della salute pubblico il Sindaco ORDINA in via cautelativa nella giornata odierna del 01/10/2024: la sospensione delle attività didattiche in tutte le scuole di ogni ordine e grado, compresi i nidi d’infanzia privati ed i centri aggregativi; la sospensione delle attività sportive presso tutti gli impianti pubblici e privati; la chiusura dei parchi ; il divieto di raccolta e consumo dei prodotto ortofrutticoli e foraggio per gli animali; il divieto di pascolo e razzolamento degli animali da cortile e d’affezione; il divieto di utilizzo dei condizionatori d’aria – si apprende dal portale web ufficiale. INVITA Tutti i cittadini a chiudere le finestre, non esporsi ai fumi ed in caso di necessario soggiorno all’aperto, di utilizzare le mascherine con filtro facciale – recita la nota online sul portale web ufficiale. E’ stata inoltre emessa un’altra ordinanza (n.30/2024) per l’attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) di Protezione Civile per la tutela della salute pubblica – In allegato le ordinanze complete

