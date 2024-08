San Giovanni Teatino, ISTALLATI DUE SERBATOI PER ACQUA POTABILE

San Giovanni Teatino, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune: In data odierna l’ACA ha provveduto al posizionamento di n. 2 serbatoi di acqua per uso domestico, come richiesto dal Sindaco Giorgio Di Clemente, insieme ad altre soluzioni concrete – si apprende dalla nota stampa. Si tratta di una soluzione ovviamente temporanea che non risolve il problema, ma aiuta nella gestione dell’emergenza per le primarie necessità. L’erogazione può essere effettuata dal tardo pomeriggio di oggi. Uno è stato posizionato presso il plesso scolastico di Dragonara, l’altro nei pressi di Largo Wojtyla (scuole/galleria). Ciò al fine di avere dei punti di approvvigionamento per le necessità primarie – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. ”Sono il primo a dire che questa non è una soluzione – ha dichiarato il Sindaco Giorgio Di Clemente – ma mi auguro, anzi ci auguriamo che presto il problema della carenza idrica torni alla normalità. La posizione dell’Amministrazione Comunale rimane costantemente contraria a questa riduzione anche se, come già ripetutamente affermato, la carenza idrica dipende dal cambio delle condizioni climatiche – si apprende dalla nota stampa. Per quanto riguarda ulteriori risposte non posso far altro che ribadire che la protesta da parte dell’Amministrazione c’è sempre costantemente stata sia nelle varie assemblee che nel contatto verbale e in forma scritta, dove sono state sempre fatte presenti le numerose perdite, anche loro ovviamente causa della carenza – si apprende dal portale web ufficiale. Ricordo, infine, che programma delle opere pubbliche finanziate con i fondi PNRR (e non solo), anche per le tratte primarie del nostro territorio sono in programma dei lavori”. Per i condomini e le attività commerciali che hanno già installato l’autoclave, per il rifornimento della stessa è possibile contattare il numero verde 800800838 e chiederne il riempimento –

