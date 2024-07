San Giovanni Teatino, ISTALLAZIONE ISOLE ECOLOGICHE

San Giovanni Teatino, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Nei prossimi giorni verranno posizionati i contenitori delle 21 Isole Ecologiche nei luoghi già individuati dal progetto – riporta testualmente l’articolo online. In contemporanea verranno anche istallate le telecamere di videosorveglianza della stesse – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Le isole verranno attivate, collaudate e disattivate – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Per la messa in esercizio, infatti, si procederà entro la metà del mese di Settembre – si apprende dalla nota stampa. Nel frattempo la San Giovanni Servizi sta iniziando a contattare le famiglie interessate, per spiegare loro il funzionamento delle stesse (alle quali si potrà accedere tramite APP o tramite tessera che sarà poi consegnata).

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dal servizio informativo del Comune di San Giovanni Teatino. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 13, anche sulle pagine del portale web del Comune di San Giovanni Teatino, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.sangiovanniteatino.ch.it