San Giovanni Teatino, LAVORI DI CONSOLIDAMENTO SCARPATA IN VIA VALLELUNGA – DISCIPLINA DEL TRAFFICO

Comune di San Giovanni Teatino, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Al fine di garantire l’esecuzione in condizioni di sicurezza dei “Lavori di consolidamento scarpate di San Giovanni Teatino alta e Fontechiaro da Capo – Lotto 2” in Via Vallelunga, nel tratto che va dal cimitero di San Giovanni alta fino al civico n.17 nel periodo che va dal 23/01/2025 al 27/01/2025 dalle ore 07.00 alle ore 17.30 di ogni giorno, la circolazione stradale, in deroga a quella esistente, è così di seguito disciplinata: Istituzione del senso unico alternato di marcia regolato a mezzo di lanterne semaforiche e/o da “movieri” nel tratto di strada interessato della Via Vallelunga; Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione veicolare nei tratti di strada di cui sopra – si apprende dal portale web ufficiale. In allegato l’ordinanza completa

