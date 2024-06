San Giovanni Teatino, LAVORI MANUTENZIONE RETE GAS SU CORSO ITALIA DAL 24.06.24 AL 04.07.24

Comune di San Giovanni Teatino, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Al fine di garantire l’esecuzione in sicurezza dei lavori di manutenzione sulla rete gas metano su Corso Italia dal civico n.50 al civico n. 66 in Sambuceto,dal giorno 24.06.24 al giorno 04.07.24 dalle ore 8.00 alle ore 17.00 di ogni giorno (e comunque fino a conclusione dei lavori), la circolazione stradale in deroga a quella esistente in CORSO ITALIA dal civico 50 al civico 66 è così disciplinata: 1) Istituzione di un senso alternato di marcia regolamentato da impianto semaforico, con restringimento della carreggiata; 2) Istituzione del divieto di sosta con rimozione sulla stallo di sosta fronte il civico n.50 di Corso Italia, nonchè gli stalli di sosta in corrispondenza dei civici dal n.62 al n.66 di Corso Italia – si legge sul sito web ufficiale. In allegato l’ordinanza completa

