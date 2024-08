San Giovanni Teatino, Lavori supplementari di consolidamento scarpate di Via Monte Rosa

San Giovanni Teatino, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Al fine di garantire l’esecuzione in condizioni di sicurezza dei “Lavori di consolidamento scarpate di via Monte Rosa – Loto 2- Lavori supplementari” sulla Via Monte Rosa, nel periodo che va dalle ore 07.00 del giorno 20.08.2024 sino alle 17.30 del giorno 21.08.2024 e comunque fino alla fine dei lavori, la circolazione stradale, in deroga a quella esistente, è così di seguito disciplinata: 1) L’istituzione del divieto di transito veicolare in Via Monte Rosa dall’incrocio con Via Monte Grappa sino all’incrocio con al via Marmolada, eccetto i residenti e gli addetti ai lavori; 2) L’istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione veicolare nei tratti di strada di cui sopra – si apprende dal portale web ufficiale. In allegato l’ordinanza completa

