San Giovanni Teatino, NUOVI PARCHEGGI A SAMBUCETO

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di San Giovanni Teatino attraverso il portale web istituzionale:Si comunica che, grazie ad un accordo di programma, i parcheggi che si trovano all’interno dell’area della Parrocchia di San Rocco SARANNO FRUIBILI TUTTI I GIORNI dalle ore 07.30 alle ore 22.00. Il primo cancello carrabile su Via Cavour sarà infatti aperto già dalle prime ore del mattino, anche per consentire ai genitori di poterne usufruire per accompagnare i figli nella vicina scuola di Largo Wojtyla ed al personale scolastico di poter parcheggiare durante il turno di lavoro – recita il testo pubblicato online. IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONE E DEGLI EVENTI promossi in Piazza San Rocco, a partire già dalla Seconda Edizione del Festival della Birra in programma dal 21 al 29 Settembre, I CANCELLI RESTERANNO APERTI GIORNO E NOTTE per la durata della manifestazione – si apprende dalla nota stampa. Sempre in occasione del prossimo Festival della Birra, si comunica che in una zona del parcheggio su Via Cavour/Angolo Via Roma saranno istallate alcune giostre; nella zona riservata al venditore di porchetta comunque saranno garantiti i posti per disabili, i posti rosa ed alcuni parcheggi – L’area sarà accessibile fino alle 19.30. Per garantire la sicurezza delle persone che si recheranno nella zona giostre dopo tale orario i mezzi che saranno ancora parcheggiati non potranno uscire fino alle ore 01.00 del giorno seguente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Per ulteriori informazioni seguirà l’ordinanza della Polizia Locale –

