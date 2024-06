San Giovanni Teatino, ORDINANZA SINDACALE PER PULIZIA FOSSI , AREE VERDI, TERRENI E SFALCIO PER TUTELA SICUREZZA PUBBLICA E PREVENZIONE INCENDI E ALLAGAMENTI

Comune di San Giovanni Teatino, ultime dal sito web istituzionale:Si ripubblicano le ordinanze sindacali n.12 e 13 del 31/05/2023 in merito alla Manutenzione delle aree verdi e/o inedificate, sfalcio erba, pulizia fossi, potature alberi e siepi ed alla pulizia e manutenzione fossi e aree agricole e urbane e terreni adiacenti la linea ferroviaria per la tutela della sicurezza pubblica, per prevenire fenomeni di allagamento ed incendio sul territorio comunale – si apprende dalla nota stampa. Si ricorda che, pur essendo del 2023, come indicato nelle stesse, le ordinanze sono vigenti dalla data di pubblicazione sull’Albo Pretorio e rimarranno valide sino alla revoca delle stesse, anche in annualità successive alla presente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Inoltre, come indicato sempre nelle ordinanze, gli intereventi richiesti dovranno essere eseguiti entro il 30/06 di ogni anno – In allegato le due ordinanze complete

