San Giovanni Teatino, RIMBORSO SPESE ACQUISTO LIBRI DI TESTO – A.S. 2024-2025

Comune di San Giovanni Teatino, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Si avvisa la cittadinanza che è possibile richiedere il rimborso della spesa per l’acquisto dei libri di testo per l’A.S. 2024/2025. Per richiedere il beneficio è necessario essere residenti nel Comune di San Giovanni Teatino, essere iscritti per il corrente anno scolastico alla scuola secondaria di I e II grado, avere un reddito ISEE, in corso di validità, non superiore a € 15.493,71 e non aver usufruito di altro contributo o sostegno pubblico di altra natura per l’acquisto dei libri di testo – recita il testo pubblicato online. Saranno rimborsate esclusivamente le spese per l’acquisto di libri di testo comprovate da apposita documentazione contabile quale fattura dettagliata, scontrino o ricevuta fiscale con allegato elenco dei libri – precisa la nota online. Le domande dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo entro e non oltre il 29 Novembre 2024. In allegato sono disponibili l’Avviso e il modello di domanda – si apprende dal portale web ufficiale.

