SANGIO’ ESTATE 2024 – PROLOCANDO

San Giovanni Teatino, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Si è conclusa ieri sera con successo la seconda edizione di PROLOCANDO – Festival delle Proloco, organizzata e promossa dall’Amministrazione Comunale di San Giovanni Teatino – riporta testualmente l’articolo online. Una seconda edizione che ha visto un grandissimo numero di persone, cittadini e non che, serata dopo serata, hanno scelto di partecipare all’evento per degustare le ottime proposte culinarie, promosse dalle 7 proloco abruzzesi che hanno scelto di vivere condividere questa bellissima manifestazione; il tutto “condito” dagli spettacoli di musica live promossi da artisti che si sono alternati sul palco in Piazza San Rocco – riporta testualmente l’articolo online. Partita con il ritardo di un giorno, a causa del maltempo che ha portato al rinvio della prima serata per la tanta pioggia caduta, la quale di fatto però ha “benedetto” l’evento (vista la grandissima affluenza riscontrata nel corso delle serate), la manifestazione ha riempito di profumi e sapori del nostro amato Abruzzo la Piazza principale di San Giovanni Teatino: dal pernil alla porchetta, passando per il pesce fritto e le pizzonte, proseguendo un viaggio culinario attraverso le pallotte cacio e ova, la pecora alla callara e la trippa alla pennese, fino ad arrivare agli arrosticini, patrimonio abruzzese indiscusso – aggiunge testualmente l’articolo online. Un grazie infinito, per lo splendido lavoro, la gioia e la condivisione va alle Proloco di Bucchianico, Caramanico Terme, Civitella Casanova, Francavilla al Mare, Moscufo, Penne e Rosciano che hanno accolto l’invito a partecipare e hanno portato nel nostro territorio tanto buon Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. Grazie agli amministratori comunali di questi paesi, ai presidenti e direttivi delle proloco che si sono alternati sul palco per raccontare la loro storia ed i loro piatti tipici – Un grazie importante va a chi ha garantito la sicurezza delle serate, dal comando di Polizia Locale al Nucleovolontari San Giovanni Teatino, alla Croce Rossa Italiana ed agli sponsor che hanno scelto di sostenere questa manifestazione – Enorme la soddisfazione dell’Amministrazione Comunale per l’ottima riuscita e l’alto gradimento degli spettacoli che hanno animato la piazza – si legge sul sito web ufficiale. “Questa seconda edizione di Prolocando è stato un successo oltre le aspettative -ha dichiarato il Sindaco Giorgio Di Clemente – dimostrando ancora una volta l’attrattività e la vitalità della nostra San Giovanni Teatino – aggiunge testualmente l’articolo online. Siamo davvero contenti di aver portato ottimo cibo e ottima musica nella nostra città e ringraziamo di cuore tutti quelli che hanno contribuito alla realizzazione di questo evento – riporta testualmente l’articolo online. L’appuntamento è per il prossimo anno con la terza edizione di questo Festival che vedrà certamente crescere il numero delle proloco partecipanti e magari anche quello delle giornate dedicate a questa manifestazione, così come da richiesta ricevuta da tanti cittadini presenti sotto il palco ieri per l’ultima serata”.

