SE TU NON VUOI, IO NON POSSO

Comune di San Giovanni Teatino, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Il Sindaco Giorgio Di Clemente, l’Assessore Paola Zuccarini, l’Assessore Gabriella Federico, le Consigliere Luana Federico e Jessica Coccia, il personale del Comune, della Sgt Multiservizi ed una rappresentanza del Nucleo Volontari di Protezione Civile hanno celebrato la Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne – recita la nota online sul portale web ufficiale. La violenza contro le donne è una piaga che ferisce la nostra società, un’offesa non solo alle vittime dirette ma alla dignità e al progresso di tutti noi – Non possiamo voltarci dall’altra parte, non possiamo accettare il silenzio o l’indifferenza come risposta – viene evidenziato sul sito web. Come comunità di San Giovanni Teatino, abbiamo il dovere morale di essere vigili e di costruire un ambiente in cui ogni donna possa sentirsi libera, protetta e rispettata – Oggi, insieme, lanciamo un messaggio forte: non c’è spazio per la violenza, non c’è spazio per la paura –

