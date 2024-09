Sostenibilità ferroviaria: impatto ambientale e iniziative Green

I trasporti rappresentano circa un quinto delle emissioni di anidride carbonica e, se consideriamo solo le emissioni di CO2 derivanti dall’energia, questa cifra sale al 24%. Nei paesi più sviluppati, dove l’uso dei trasporti è elevato, questo settore è spesso una delle principali fonti di emissioni di carbonio. Le ferrovie, però, si distinguono per il loro impatto relativamente basso rispetto agli altri mezzi. In Francia, ad esempio, il settore dei trasporti è responsabile del 31% delle emissioni totali di gas serra: il trasporto stradale da solo contribuisce al 94% delle emissioni nel settore, mentre il trasporto aereo rappresenta il 4,4%. Le ferrovie, al contrario, generano solo una piccola percentuale di emissioni di gas serra, che molti considerano trascurabile.

Questo impatto ambientale così ridotto evidenzia il potenziale delle ferrovie come opzione sostenibile per il trasporto di massa, e sottolinea l’importanza di continuare a investire in iniziative green per ridurre ulteriormente l’impronta ecologica del settore ferroviario.

Quanto è ecologico viaggiare in treno?

Viaggiare in treno è molto più ecologico rispetto ad altri mezzi di trasporto, come auto e aerei, un vantaggio ambientale confermato anche da numerosi studi e dati scientifici. Un’analisi condotta dal Rail Delivery Group, l’organizzazione che rappresenta gli operatori ferroviari del Regno Unito, ha dimostrato che le emissioni di CO2 per i viaggi in treno sono inferiori del 94% rispetto a quelle di un’auto a benzina o diesel per lo stesso percorso. Questi dati, sebbene specifici per il Regno Unito, offrono una chiara indicazione del minor impatto ambientale del trasporto ferroviario rispetto ai veicoli termici. In Italia, ad esempio, scegliere di viaggiare in treno invece che in aereo o in auto può portare a risparmi significativi sulle emissioni di CO2. Per un viaggio settimanale tra Milano e Roma, il treno riduce le emissioni di CO2 di circa 9 tonnellate all’anno rispetto all’aereo e di circa 4 tonnellate rispetto all’auto. Questi dati dimostrano chiaramente che il treno rappresenta una delle opzioni più sostenibili per i viaggi a lunga distanza, soprattutto se si considera l’adozione crescente di tecnologie elettriche e l’efficienza energetica in miglioramento.

Il ruolo e le soluzioni sostenibili delle reti ferroviarie italiane

Negli ultimi anni, il sistema ferroviario ha beneficiato di miglioramenti come l’adozione di sistemi avanzati di segnalamento, l’elettrificazione delle linee e l’introduzione di treni ad alta velocità. Tuttavia, sono necessari ulteriori investimenti per ottimizzare efficienza, accessibilità e sostenibilità. Per affrontare queste sfide e promuovere una modernizzazione delle reti ferroviarie, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) italiano ha previsto investimenti cruciali nel settore dei trasporti. In particolare, la Missione 3 “Infrastrutture per una mobilità sostenibile” del PNRR punta a rendere il sistema infrastrutturale più moderno, digitale e sostenibile entro il 2026, rispondendo alle sfide della decarbonizzazione stabilite dallo European Green Deal e agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite per il 2030.

Ad esempio, la Componente 1 “Investimenti sulla rete ferroviaria” della Missione 3 del PNRR, con un budget di circa 24,77 miliardi di euro, si concentra sul miglioramento delle reti e dei servizi di trasporto sostenibile. Gli obiettivi principali includono:

Potenziamento e ammodernamento delle infrastrutture dei trasporti : comprende le reti stradali e ferroviarie, le reti portuali e aeroportuali, e le infrastrutture per la mobilità urbana.

Elettrificazione delle reti ferroviarie : ridurre l’uso di treni a combustione interna e favorire l’adozione di treni a trazione elettrica.

Sviluppo della mobilità sostenibile : implementazione di veicoli elettrici, costruzione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici, integrazione dei trasporti pubblici, e promozione di modelli di trasporto condiviso come carpooling e bike sharing.

Digitalizzazione e innovazione tecnologica : adozione di soluzioni digitali e tecnologie innovative per migliorare la gestione dei trasporti, l’informazione dei passeggeri e la pianificazione dei viaggi.

Gli investimenti previsti mirano a migliorare l’esperienza dei passeggeri, ridurre le emissioni di gas serra e promuovere una transizione verso una mobilità più verde e a basse emissioni di carbonio. Le pratiche sostenibili nel settore ferroviario però non si limitano solo all’adozione di tecnologie ecologiche come treni elettrici e sistemi di segnalamento avanzati, ma comprendono anche una gestione operativa efficace. Un esempio chiave è il ruolo del Capotreno, che contribuisce indirettamente alla sostenibilità ambientale: monitorando l’efficienza operativa del treno e assicurandosi che tutte le procedure quotidiane siano seguite correttamente, il Capotreno aiuta a ridurre il consumo di energia e le emissioni, e a promuovere le giuste pratiche ambientali tra i passeggeri, gestendo anche i rifiuti a bordo in modo responsabile. Questi aspetti dimostrano come le competenze specifiche nel settore, come quelle richieste per diventare Capotreno, possano avere un impatto positivo sulla sostenibilità ambientale del trasporto ferroviario.

Tecnologie per una Mobilità Ferroviaria Smart

Le tecnologie innovative stanno trasformando le reti ferroviarie in tutto il mondo, inclusa l’Italia, offrendo soluzioni più sostenibili, efficienti e accessibili. Collaborando con le compagnie ferroviarie e le autorità di regolamentazione, queste nuove tecnologie stanno migliorando l’esperienza di viaggio su rotaia. Ecco alcuni esempi di innovazioni che stanno rivoluzionando il settore ferroviario:

Veicoli ferroviari autonomi: treni autonomi equipaggiati con sensori e Intelligenza Artificiale che aumentano la sicurezza e l’efficienza operativa, riducendo gli errori umani.

Monitoraggio e manutenzione predittiva: sistemi IoT e AI per il monitoraggio in tempo reale delle infrastrutture, permettendo interventi di manutenzione tempestivi che riducono i tempi di inattività.

Miglioramento dell’esperienza del passeggero: soluzioni digitali che facilitano l’acquisto di biglietti, la pianificazione dei viaggi e offrono informazioni in tempo reale, migliorando il comfort e l’efficienza del viaggio.

Ottimizzazione della logistica e della catena di approvvigionamento: digitalizzazione dei processi logistici per una migliore tracciabilità delle merci, un uso ottimale degli spazi di carico e una riduzione dell’impatto ambientale.

Queste innovazioni stanno accelerando la transizione verso un trasporto ferroviario più moderno e sostenibile, non solo migliorando la sicurezza e l’efficienza, ma anche rispondendo alle esigenze dei passeggeri e delle imprese. L’integrazione di queste tecnologie avanzate dimostra come il settore ferroviario stia evolvendo per affrontare le sfide future, promuovendo una mobilità sempre più verde e intelligente.