SPOSTAMENTO MERCATO DEL 20.09.24 E DEL 29.09.24

Comune di San Giovanni Teatino, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Visto che dal 21 al 29 Setttembre 2024 in Piazza San Rocco si svolgerà la seconda edizione del Festival della Birra, ritenuto che, al fine di garantire il regolare svolgimento del mercato settimanale nei giorni di Venerdì 20 Settembre 2024 e Venerdì 27 Settembre 2024, è stato predisposto lo spostamento dello stesso da Piazza San Rocco a Corso Italia, Piazza Municipio e Via D’Azeglio, è stata emesse ordinanza sindacale n. 25/2024 con la seguente disciplina del traffico: – Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione, esclusi i mezzi degli ambulanti interessati allo svolgimento del mercato, su ambo i lati di Corso Italia dall’intersezione con Via Cavour/Via Mazzini, dalle ore 05.00 alle ore 14.00 nei giorni 20 e 27 settembre 2024; – Isituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione, esclusi i mezzi degli ambulanti interessati allo svolgimento del mercato – recita il testo pubblicato online. su tutta l’area esterna del Palazzo Comunale in Via D’Azeglio a partire dal civico 24/26, dalle ore 05.00 alle ore 14.00 nei giorni 20 e 27 settembre 2024; – Chiusura al traffico veicolare, esclusi i mezzi degli ambulanti interessati allo svolgimento del mercato, su Corso Italia dall’intersezione con Via Garibaldi all’intersezione con Via Cavour/Via Mazzini, dalle ore 05.00 alle ore 14.00 nei giorni 20 e 27 settembre 2024; – Chiusura al traffico veicolare, esclusi i mezzi degli ambulanti interessati allo svolgimento del mercato, in Via D’Azeglio intersezione Via Mazzini dalle ore 05.00 alle ore 14.00 nei giorni 20 e 27 settembre 2024. in allegato l’ordinanza completa

