Teatro, il comunicato: BASTARDE SENZA GLORIA IN SCENA A PESCARA

Notizie recenti dal Teatro Stabile d’Abruzzo sul portale ufficiale:Per la “Giornata internazionale contro la violenza sulle donne” va in scena a Pescara, lunedì 25 novembre, Teatro Circus, alle ore 21.00, BASTARDE SENZA GLORIA di Gianni Quinto, adattamento e regia Siddhartha Prestinari, scene e costumi Graziella Pera, disegno luci Marco Laudando, con Gegia, Manuela Villa, Valentina Olla,Sabrina Pellegrino,Eugenia Bardanzellu, Elisabetta Mandalari,Giulia Perini“Bastarde senza gloria” è un testo contemporaneo che affronta tematiche sociali e vede, ancora una volta, delle donne sul ring della vita, combattere per difendere i propri diritti, in un braccio di ferro con i propri dirigenti d’azienda – A causa di insindacabili tagli al personale infatti, viene richiesto loro di nominare una collega da fare fuori – Questo spettacolo, che ha matrici drammatiche, è una commedia che vede l’eterno colpo di fioretto tra dramma e comicità, in un mix agrodolce in cui ridere è l’unica possibilità per sopravvivere – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. E’ una lente d’ingrandimento sulla paura che, anarchica, compie scelte inaspettate e tira fuori il nero seppia dell’anima: io contro te – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La donna in fabbrica: madre, moglie, amante, lesbica o straniera, non smette di essere donna con tutta la sua complessità e fragilità ma indossando sempre la sua fiera ironia – viene evidenziato sul sito web. Si scaglia come un felino, ride di sé stessa, ferisce per sbaglio, uccide se necessario ma rinasce come una fenice, anche a costo di perdere – si apprende dalla nota stampa. Acquista quihttps://www.ciaotickets.com/it/biglietti/bastarde-senza-gloria-pescara

