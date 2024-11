Teatro, la nota: STANLIO E OLLIO IN SCENA A MODENA

Teatro Stabile d’Abruzzo, aggiornamenti sul proprio sito web:Va in scena a Modena, Teatro Michelangelo, martedì 5 e mercoledì 6 novembre, alle 21.00, un grande omaggio al duo comico per eccellenza Stan Laurel e Oliver Hardy “Stanlio & Ollio, amici fino all’ultima risata” di Sabrina Pellegrino e Claudio Insegno, con Claudio Insegno e Federico Perrotta, Valentina Olla, Sabrina Pellegrino, Giacomo Rasetti, Federica De Riggi e Franco Mannella, scene Alessandro Chiti, costumi Graziella Pera, coreografie Fabrizio Angelini, musiche Claudio Junior Bielli, disegno Luci Marco Laudando, regia Claudio Insegno – aggiunge testualmente l’articolo online. Una produzione del Teatro Stabile d’Abruzzo in collaborazione con la Uao Spettacoli – aggiunge la nota pubblicata. “Questo spettacolo è un atto d’amore – spiegano Claudio Insegno e Sabrina Pellegrino- da condividere con il pubblico che è cresciuto con i loro mito e un’occasione per le nuovissime generazioni di conoscere un tipo di comicità universale: quella loro goffa ingenuità che li ha resi sullo schermo due adulti mai davvero cresciuti che non hanno mai perso occasione per farsi dispetti, il loro stile e le loro invenzioni comiche non sono stati mai prevedibili, mai volgari, mai deludenti – precisa il comunicato. Nel tempo hanno insegnato sorridere, a ridere, e a “sbellicarsi dalle risate”.

