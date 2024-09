Maltempo, danni in Abruzzo: Pescara e Francavilla tra le città più colpite

Il maltempo che sta attraversando la regione non è stato un fenomeno inaspettato. AbruzzoMeteo e i bollettini della Protezione Civile avevano ampiamente annunciato l’arrivo di una perturbazione di origine atlantica, accompagnata da forti temporali e abbondanti precipitazioni. Secondo le previsioni, le coste abruzzesi, così come le zone interne, sarebbero state investite da forti rovesci e temporali, fenomeni che si sono puntualmente verificati nella giornata di oggi.

Tra le zone più colpite dalle piogge figura anche la città di Pescara, dove la situazione ha richiesto l’intervento della Protezione Civile e delle squadre dei Vigili del Fuoco. Diversi sottopassaggi sono stati completamente allagati, creando forti disagi al traffico e costringendo molti automobilisti a restare bloccati. Anche il centro commerciale Delfino, situato nella zona nord della città, ha subito danni a causa dell’infiltrazione dell’acqua che ha provocato l’allagamento di alcuni locali e il cedimento di un controsoffitto.

Nelle aree limitrofe, come Francavilla al Mare e Roseto degli Abruzzi, il maltempo ha causato danni rilevanti. A Roseto, un fulmine ha colpito la cupola della chiesa di Montepagano, provocandone il parziale crollo e danneggiando gli interni. L’edificio storico, uno dei più importanti della provincia di Teramo, ha subito gravi danni, ma fortunatamente non si sono registrati feriti. Il fulmine, che ha scaricato la sua potenza sulla parte superiore della cupola, ha compromesso la stabilità della struttura, e si attendono ulteriori verifiche statiche.

Il maltempo ha colpito pesantemente anche altre zone della regione. Nelle città costiere dell’Abruzzo, in particolare nel medio-alto settore costiero, le forti piogge hanno provocato numerosi disagi, con allagamenti in diverse aree e problemi alla viabilità. A Pescara, la situazione ha richiesto l’attivazione del Coc (Centro operativo comunale con numero di emergenza 0854283400), con la protezione civile impegnata in sopralluoghi nelle zone più critiche, come via Aterno, particolarmente soggetta ad allagamenti.

La situazione alle ore 16 a Pescara:

👮‍♀️ La Polizia Locale ha chiuso le seguenti strade a causa dell’emergenza allagamenti:

🚧 Via Caravaggio (una sola carreggiata da via Bernini in direzione nord)

🚧 Via Celommi (fino al lungomare)

🚧 Piazza della Marina

🚧 Via Cigno

🚧 Via Piomba

🚧 Via Spaventa (da via Chiarini e via D’Avalos)

🚧 Via dei Peligni (da via Socrate a via dei Sabini)

Le pattuglie stanno intervenendo sulla Riviera Nord, all’altezza dello stabilimento San Marco, per valutare la chiusura in direzione nord 🚨

In tutti questi punti è stato richiesto l’intervento della Protezione Civile, anche con l’uso delle idrovore dove necessario. Altre situazioni di criticità sono in fase di valutazione

Le previsioni di AbruzzoMeteo, curate da Giovanni De Palma, hanno sottolineato come la situazione di instabilità meteorologica proseguirà ancora per le prossime ore e, probabilmente, anche nei giorni successivi. Secondo il bollettino, la regione continuerà a essere interessata da forti temporali e nubifragi, soprattutto nelle aree costiere e collinari, con un netto peggioramento previsto fino a venerdì. Le autorità consigliano la massima prudenza, soprattutto per chi si trova in zone particolarmente soggette ad allagamenti o a frane.

Le temperature, come previsto dai meteorologi, sono in sensibile calo, con forti raffiche di vento provenienti dai quadranti orientali che stanno alimentando l’instabilità meteorologica. Le previsioni per i prossimi giorni indicano un graduale miglioramento, ma con la possibilità di nuovi fenomeni intensi fino al fine settimana.