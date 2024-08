Tragedia a Spoltore, muore a 21 anni il giovane ciclista Simone Roganti

Simone Roganti, giovane ciclista di 21 anni di Spoltore, è morto improvvisamente a causa di un malore nella sua abitazione a Villa Santa Maria. Nonostante i rapidi soccorsi, i tentativi di rianimazione sono stati vani. La Procura di Pescara ha avviato un’inchiesta, disponendo l’autopsia per chiarire le cause del decesso.



Simone era un promettente ciclista, in forza alla squadra Mg K Vis Colors for Peace, e aveva partecipato a numerose competizioni under 23. Proveniva da una famiglia profondamente legata al ciclismo: il nonno era dirigente accompagnatore, e lo zio Federico lavorava nello staff di Rcs Sport.



Cordiano Dagnoni, presidente della Federazione Ciclistica Italiana, ha espresso il suo cordoglio alla famiglia di Simone, ricordandolo come un ragazzo entusiasta e promettente. La comunità di Spoltore è in lutto per la perdita di un giovane così promettente e appassionato.