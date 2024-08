Tragedia a Terni: ultraleggero precipita, due pescaresi perdono la vita

Un tragico incidente aereo si è verificato nelle campagne di Terni, dove un velivolo ultraleggero è precipitato, causando la morte di due persone. Le vittime, purtroppo, erano entrambe originarie di Pescara.

Il velivolo, partito in direzione L’Aquila, ha perso quota improvvisamente, schiantandosi al suolo in una zona rurale. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti, che stanno analizzando i resti dell’aereo per capire cosa abbia portato alla perdita di controllo del mezzo.

I soccorsi sono giunti rapidamente sul luogo dell’incidente, ma per i due pescaresi a bordo del velivolo non c’è stato nulla da fare. La notizia ha scosso profondamente la comunità pescarese, che piange la scomparsa dei due concittadini.

L’incidente evidenzia ancora una volta i rischi legati al volo su velivoli ultraleggeri, nonostante siano sempre più diffusi tra gli appassionati di volo. Le indagini proseguiranno per chiarire se l’incidente sia stato causato da un guasto tecnico, un errore umano, o altre circostanze non ancora note.