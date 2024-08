Vasto, A Vasto la Marcia della Pace e l’inaugurazione del nuovo cortile oratorio dei Salesiani

Comune di Vasto, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Il 2 settembre 2024 sarà una giornata speciale per la comunità di Vasto – recita il testo pubblicato online. I Salesiani Don Bosco organizzano l’evento “Replay Per un’estate infinita 2024”, che prevede l’inaugurazione del nuovo cortile recentemente ristrutturato e la Marcia della Pace, che partirà alle 17:00 da Corso De Parma nel centro storico – All’evento prenderanno parte circa trecento giovani, famiglie e i partecipanti alla seconda edizione delle Olimpiadi Oratoriane – si apprende dalla nota stampa. La Marcia della Pace attraverserà diverse strade cittadine, con un momento di preghiera presso la Concattedrale di San Giuseppe – si apprende dalla nota stampa. L’iniziativa è un’occasione per dire “no alla guerra” e per esprimere solidarietà, condivisione e unità. Al termine della marcia, alle 18:30 è prevista l’inaugurazione del nuovo cortile presso l’Oratorio Salesiano in Via San Domenico Savio – Alla presenza di autorità civili, religiose e militari, verrà presentato lo spazio rinnovato destinato a diventare un luogo ancora più accogliente per i giovani di Vasto – aggiunge testualmente l’articolo online. I campi di basket e volley, rimessi a nuovo e in sicurezza, rappresentano un importante passo avanti nella missione educativa dei Salesiani, volta a formare buoni cristiani e onesti cittadini – Tutti i cittadini sono invitati a partecipare e a condividere questo messaggio di pace – si apprende dalla nota stampa.

