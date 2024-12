Vasto, A Vasto lo spettacolo “Bum ha i piedi bruciati” dedicato a Giovanni Falcone

Vasto, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Il Comune di Vasto presenta lo spettacolo teatrale “Bum ha i piedi bruciati”, scritto, diretto e interpretato da Dario Leone e patrocinato dalla Fondazione Falcone, in scena domenica 15 dicembre alle ore 18:00 al Teatro Madonna dell’Asilo – recita il testo pubblicato online. I biglietti sono acquistabili al Bar 2 Pini di Vasto, direttamente al botteghino a partire dalle ore 17:00 del giorno dello spettacolo, oppure online al link https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/bum-ha-i-piedi-bruciati – precisa la nota online. Patrocinato dagli assessorati alla Cultura e alle Politiche giovanili, l’evento rende omaggio a Giovanni Falcone, simbolo della lotta alla mafia, con un racconto intenso e giocoso che ne svela il lato umano, intrecciando drammaticità e riflessioni universali su libertà e coraggio – aggiunge testualmente l’articolo online. «Siamo orgogliosi di ospitare a Vasto uno spettacolo che celebra la memoria di Giovanni Falcone, figura centrale nella storia della legalità in Italia», dichiara il sindaco, Francesco Menna – si legge sul sito web ufficiale. «Questo evento – continua il primo cittadino – rappresenta un’occasione per riflettere sul valore del sacrificio e dell’impegno civile, coinvolgendo diverse generazioni in un dialogo sulla giustizia e sulla libertà». «La cultura non è solo intrattenimento, ma un mezzo essenziale per diffondere valori e stimolare la riflessione collettiva – Attraverso questo spettacolo, celebriamo la vita di Giovanni Falcone, un uomo che ha incarnato il coraggio e il senso di giustizia – viene evidenziato sul sito web. Portare a Vasto iniziative di questo calibro significa contribuire a formare una cittadinanza consapevole e a tenere viva la memoria di chi ha dato tutto per un ideale più grande», sottolinea l’assessore alla Cultura, Nicola Della Gatta – L’assessora alle Politiche giovanili, Paola Cianci, aggiunge: «È fondamentale che i giovani conoscano e comprendano il significato del duro lavoro di Giovanni Falcone, non solo per il suo concreto contributo alla lotta alla mafia, ma per il messaggio di speranza che ha lasciato – Eventi come questo sono una grande opportunità educativa e formativa».

