Vasto, A Vasto Marina arriva il Mercatino Francese: tanti prodotti enogastronomici e di artigianato

Vasto, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:A Vasto Marina, sul lungomare Cordella, fervono i preparativi per il Mercatino Regionale Francese, che si terrà dal 29 agosto al 1° settembre – si apprende dalla nota stampa. L’evento, organizzato in collaborazione con il Consorzio Vivere Vasto Marina e l’Assessorato al Commercio, offrirà una vasta selezione di prodotti enogastronomici e artigianali tipici della Francia – si legge sul sito web ufficiale. Il mercatino proporrà oltre ottanta tipi di formaggi, accompagnati da una vasta gamma di vini francesi, tra cui Champagne e Bordeaux. Per i più golosi ci saranno biscotti bretoni, cioccolatini e i gustosi macaron. Non mancheranno poi fragranti baguette e caldi croissant appena sfornati, spezie colorate e tanti prodotti artigianali – precisa la nota online. Anche le attività locali di Vasto Marina parteciperanno all’evento, preparando menù e aperitivi a tema francese – Il mercatino sarà aperto giovedì 29 agosto dalle 12:00 alle 24:00, nei giorni 30-31 agosto e 1 settembre dalle 9 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 24:00.

