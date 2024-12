Vasto, A Vasto va in scena “i MusicAbili di Brema”: uno spettacolo che celebra la bellezza della diversità

Vasto, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Il prossimo 7 dicembre 2024, alle ore 18.00, il teatro Madonna dell’Asilo di Vasto ospiterà lo spettacolo “i MusicAbili di Brema”, un’opera scritta e diretta da Mario Villani – precisa il comunicato. «Non è solo uno spettacolo: è un messaggio potente sulla bellezza della diversità e sull’importanza di valorizzare il contributo di ogni individuo – Il gruppo ha saputo trasformare il talento e l’entusiasmo dei ragazzi con e senza disabilità in una forma d’arte capace di toccare il cuore del pubblico», dichiara il sindaco, Francesco Menna – si apprende dal portale web ufficiale. «Un plauso speciale – aggiunge l’assessore alle Politiche sociali, Anna Bosco – va all’associazione “i MusicAbili Aps” per l’impegno nelle campagne di sensibilizzazione e a tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile questo progetto – riporta testualmente l’articolo online. Ospitare questo spettacolo, proprio nella settimana dedicata alla Giornata mondiale delle persone con disabilità, è un motivo di grande orgoglio e, soprattutto, un’opportunità per abbracciare e celebrare la diversità. Che sia il primo di tanti altri appuntamenti capaci di emozionare e ispirare».

