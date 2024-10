Vasto, Aggiornamento albi presidenti e scrutatori dei seggi elettorali

Comune di Vasto, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:È possibile presentare domanda per l’iscrizione nell’Albo per i ruoli di scrutatore e presidente di seggio elettorale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Gli interessati all’incarico di scrutatore devono soddisfare i seguenti requisiti: essere elettori del Comune di Vasto e aver assolto agli obblighi scolastici – precisa la nota online. La scadenza per presentare la domanda è fissata al 30 novembre 2024. Gli interessati al ruolo di presidente di seggio devono essere elettori del Comune di Vasto e devono aver conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado (superiore). La scadenza per presentare la domanda è fissata al 31 ottobre 2024. Le domande, per entrambi gli Albi, possono essere presentate presso l’Ufficio Elettorale comunale o inviate per via telematica tramite lo Sportello Telematico Polifunzionale del Comune (https://sportellotelematico – riporta testualmente l’articolo online. comune – recita la nota online sul portale web ufficiale. vasto – riporta testualmente l’articolo online. ch.it), nella sezione “Servizi Demografici”. Sono esclusi dall’incarico di scrutatore coloro che si trovano nelle condizioni di incompatibilità previste dall’art. 23 del Testo Unico per le elezioni comunali (D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570) e dall’art. 38 del Testo Unico per l’elezione della Camera dei Deputati (D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361). Gli elettori già iscritti nell’Albo non devono presentare una nuova domanda – si legge sul sito web ufficiale.

