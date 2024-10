Vasto, Al Centro Berlinguer di Vasto il corso gratuito base di Lingua dei Segni Italiana

Comune di Vasto, ultime dal sito web istituzionale:Dall’11 ottobre 2024, tutti i venerdì dalle 18:00 alle 20:00, presso il Centro Berlinguer di Vasto, si svolgerà il corso gratuito base di Lingua dei Segni Italiana (LIS), a cura di Fabiana Bolognese – si apprende dalla nota stampa. Il corso è aperto a chiunque desideri apprendere il modo corretto di comunicare con persone sorde – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Tra i contenuti trattati, l’uso della dattilologia o alfabeto manuale, il lessico di base, la presentazione di se stessi e della propria famiglia e le regole di sintassi fondamentali, come la costruzione di frasi affermative, interrogative e negative – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La prenotazione è obbligatoria in quanto i posti sono limitati – precisa la nota online. Per informazioni e iscrizioni, contattare il numero 351 7167589 o scrivere all’indirizzo email centroberlinguer@comune – vasto – ch.it. L’iniziativa è promossa dall’assessorato alle Politiche giovanili del Comune di Vasto –

