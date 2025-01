Vasto, Al PalaBCC una stanza intitolata al Maestro di arti marziali Giuseppe Rucci

Comune di Vasto, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Giovedì 16 gennaio 2025, alle ore 18:00, è prevista l’intitolazione di una stanza del PalaBCC al Maestro Giuseppe Rucci, conosciuto come “Drago Rosso”, insegnante vastese di arti marziali – Ha iniziato con il kung fu negli anni ’60 in Germania, dove era emigrato – riporta testualmente l’articolo online. Tornato a Vasto negli anni ’70, Rucci ha aperto la sua palestra – viene evidenziato sul sito web. Da allora, fino al giorno della prematura scomparsa, ha sempre insegnato facendo crescere tanti ragazzi – «Intitolazione fortemente voluta – dichiara il sindaco, Francesco Menna – per ricordare un uomo che ha avvicinato al kung fu tantissimi giovani adulti – precisa il comunicato. Un Maestro che a tanti anni dalla morte continua ad essere ricordato da coloro che ebbero l’opportunità di frequentare la sua palestra e approcciarsi a questa disciplina patrimonio ed eredità della cultura e della tradizione del popolo cinese». «Questo – aggiunge l’assessore allo Sport, Carlo Della Penna – è un gesto doveroso per onorare la memoria di un uomo che ha dedicato la sua vita alla diffusione dei valori dello sport nella nostra comunità. Il Maestro Rucci, con passione e dedizione, ha formato generazioni di giovani, trasmettendo non solo abilità tecniche, ma anche disciplina, rispetto e determinazione, principi fondamentali nello sport e nella vita – si apprende dal portale web ufficiale. Inoltre, è stato anche il mio primo Maestro, e per questo desidero ricordarlo e rivolgerli un pensiero affettuoso».«Intitolargli questo spazio – secondo l’assessore al Patrimonio, Gabriele Barisano – significa preservare la memoria di un uomo che ha formato tanti giovani in una disciplina ancora poco conosciuta in quegli anni».

