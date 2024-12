Vasto, Al Teatro Rossetti il “Concerto per il Nuovo Anno” con l’orchestra RadioTV-Moldova

Comune di Vasto, ultime dal sito web istituzionale:Appuntamento il 30 dicembre 2024, alle ore 21:00 , al Teatro Rossetti di Vasto, con il “Concerto per il Nuovo Anno” , un evento musicale di grande livello con la partecipazione dell’orchestra nazionale della Compagnia di Stato RadioTV-Moldova, diretta dal Maestro Gheorghe Mustea – si apprende dal portale web ufficiale. L’orchestra vanta diversi anni di attività e di grandi successi in tournée realizzate in patria e in tutto il mondo – Il concerto, che vedrà la partecipazione del soprano Eva Dorofeeva e del tenore Alessandro Goldoni, saprà offrire al pubblico una serata ricca di emozioni con un ricco repertorio – aggiunge testualmente l’articolo online. «Ci prepariamo a salutare il nuovo anno con un appuntamento speciale che non solo arricchisce ulteriormente l’offerta culturale del Teatro Rossetti, ma consolida la tradizione di eventi di valore per la nostra città», commentano il sindaco Francesco Menna e l’assessore alla Cultura Nicola Della Gatta – viene evidenziato sul sito web. «Siamo convinti che il “Concerto per il Nuovo Anno” sia un’ occasione unica per celebrare questo nuovo inizio con la grande musica – si legge sul sito web ufficiale. Invitiamo quindi tutti a partecipare a questa serata per iniziare l’anno con armonia e la gioia di stare insieme». È possibile acquistare l’abbonamento a tutti gli spettacoli dal seguente link: https://www.diyticket.it/events/Musica/A1810/abbonamento-xvii-stagione-concertistica-teatro-rossetti-10ev. È inoltre possibile acquistare i biglietti per i singoli eventi direttamente da qui: https://www.diyticket.it/organizers/329/polo-culturale-citta-del-vasto – recita il testo pubblicato online.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal Comune di Vasto e online sul portale istituzionale dell’Ente. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 09, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Vasto, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.vasto.ch.it