Vasto, Al Teatro Rossetti va in scena “Il combattimento di Tancredi e Clorinda”

Vasto, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Il 15 dicembre 2024, dalle ore 18:00, al Teatro Rossetti di Vasto andrà in scena “Il combattimento di Tancredi e Clorinda” di Claudio Monteverdi scritto nel 1624, quindi quattrocento anni fa, e basato sui testi della “Gerusalemme liberata” di Torquato Tasso – aggiunge testualmente l’articolo online. Si tratta di uno spettacolo che unisce musica antica, danza storica e recitazione, con la partecipazione dell’ensemble “Il Migliarino” e il gruppo di danza storica “Licita Scientia”. Il cavaliere cristiano Tancredi è segretamente innamorato di Clorinda, una valorosa guerriera musulmana – si apprende dal portale web ufficiale. Il destino crudele li porta a scontrarsi in un duello, ignari delle conseguenze tragiche che li attendono – recita il testo pubblicato online. La vicenda, intrisa di passione e dolore, è un intreccio di amore e conflitto che esplora i limiti dell’umanità in tempi di guerra – viene evidenziato sul sito web. «“Il combattimento di Tancredi e Clorinda” di Claudio Monteverdi – aggiungono il sindaco Francesco Menna e l’assessore alla Cultura Nicola Della Gatta – è una produzione di grande valore artistico che unisce diverse forme di espressione, dalla musica alla danza, dalla recitazione alla tradizione storica – Invitiamo tutti a partecipare a questo secondo appuntamento che arricchisce una stagione variegata e di assoluto livello». È possibile acquistare l’abbonamento a tutti gli spettacoli dal seguente link: https://www.diyticket.it/events/Musica/A1810/abbonamento-xvii-stagione-concertistica-teatro-rossetti-10ev. È inoltre possibile acquistare i biglietti per i singoli eventi direttamente da qui: https://www.diyticket.it/organizers/329/polo-culturale-citta-del-vasto – recita il testo pubblicato online.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, oggi, dal servizio stampa del Comune di Vasto. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 08, anche sulle pagine del portale web del Comune di Vasto, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.vasto.ch.it