Vasto, Al via il tesseramento 2024 del centro comunale Zaccardi

Comune di Vasto, ultime dal sito web istituzionale:Il Centro Comunale “Zaccardi” di Vasto, il sindaco Francesco Menna e l’assessora al sociale Anna Bosco di Vasto annunciano l’apertura del tesseramento per l’anno sociale 2024. Sarà possibile iscriversi fino a venerdì 13 dicembre 2024, recandosi presso il bocciodromo in Via Paul Harris. Il tesseramento è aperto a: Soci ordinari: cittadini residenti a Vasto over 60. Soci sostenitori: cittadini under 60, anche non residenti (senza diritto di voto nelle elezioni delle cariche). Inoltre il 13 dicembre 2024, a partire dalle ore 16:00, è in programma una festa aperta a tutti presso il bocciodromo per celebrare la chiusura del tesseramento – Le elezioni per il rinnovo delle cariche elettive del Centro comunale si terranno domenica 12 gennaio 2025. Potranno partecipare come elettori i soli soci ordinari, secondo le disposizioni del nuovo regolamento comunale approvato il 16 ottobre 2024. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 328 5614499. “Un ringraziamento particolare al Presidente Saverio D’Ambrosio ed il Consiglio Direttivo nelle persone di Antonio Pilla, Giovanni Bernarducci, Gesuina Baldus, Giancarlo Baccalà, Maria Nicola Ciffolilli e Franco Silla per aver traghettato e portato avanti il lavoro di questi mesi” hanno dichiarato il sindaco e l’assessora Bosco – recita il testo pubblicato online.

