Vasto, al via l’installazione di rallentatori in 32 punti della città

Vasto, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Per migliorare la sicurezza stradale e favorire una mobilità più sicura soprattutto per chi quotidianamente sceglie o ha la necessità di spostarsi a piedi o in bici, la Giunta Comunale di Vasto ha approvato l’installazione di 32 attraversamenti pedonali rialzati in varie strade cittadine – I lavori inizieranno oggi, 30 ottobre, e si concluderanno entro il 29 novembre 2024. Le vie interessate comprendono: Via San Michele (ai numeri civici 129 e nei pressi del negozio Vemit), Via Dalmazia (vicino a Via Albania e in più punti), Via San Rocco (al civico 46 e in prossimità della residenza per anziani San Pio), e altre importanti strade come Via Zara, Viale Dalmazia, Corso Mazzini, Lungomare Duca degli Abruzzi, Via Vittorio Veneto, Via Del Porto, Corso Giuseppe Garibaldi, oltre a punti chiave in Via Sant’Onofrio, Via Sant’Antonio Abate, Via Tobruk, Via Incoronata, Piazza De Gasperi, Via Dei Conti Ricci, Via Raffaele Mattioli, Lungomare Cordella, Via Giulio Cesare e Via Ciccarone – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il sindaco Francesco Menna ha dichiarato: «Questi interventi sono parte di un impegno continuo per aumentare la sicurezza dei nostri cittadini che necessitano di spostarsi a piedi o preferiscono seguire uno stile di vita green e sostenibile – si apprende dalla nota stampa. Attraversamenti pedonali rialzati e nuova segnaletica garantiranno una maggiore tutela dei pedoni, specialmente nelle zone più frequentate». L’assessore alla Viabilità Carlo Della Penna ha aggiunto: «In questi giorni, in città, si sta predisponendo l’installazione degli attraversamenti pedonali rialzati – Ringrazio l’Ufficio Servizi, l’assessore ai Servizi Alessandro D’Elisa, e il comandante della Polizia Locale Giuseppe Del Moro per il supporto nella realizzazione di questo progetto – Con l’installazione degli attraversamenti pedonali rialzati in diverse aree in cui si registrano pericoli dovuti spesso dall’alta velocità, cerchiamo così di ridurre il rischio di incidenti e proteggiamo maggiormente l’utenza debole della strada, che sceglie o ha la necessità di spostarsi a piedi o in bici». Durante i lavori, saranno installati cartelli di segnalazione temporanei e, una volta completati, i limiti di velocità nelle aree con attraversamenti rialzati saranno ridotti a 30 km/h.

