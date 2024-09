Vasto, Alga Ostreopsis: superato il limite di sicurezza. Divieto di balneazione a Punta Vignola e Torricella

Comune di Vasto, ultime dal sito web istituzionale:Con ordinanza sindacale è stato disposto il divieto temporaneo di balneazione e frequentazione della spiaggia nella zona a 200 metri sud di Punta Vignola – Il provvedimento è stato stabilito a seguito della comunicazione dell’ARTA (Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente) che ha rilevato, nel campionamento effettuato, una concentrazione dell’alga Ostreopsis ovata pari a 32.240 cellule per litro, superando il limite di sicurezza di 30 mila cellule per litro – aggiunge testualmente l’articolo online. Il sindaco di Vasto Francesco Menna ha emesso anche un’ordinanza che vieta temporaneamente la balneazione e la frequentazione della spiaggia nella zona antistante Contrada Torricella – si apprende dal portale web ufficiale. Qui l’ARTA ha evidenziato la presenza di un’alta concentrazione di Ostreopsis ovata (103.472 cellule per litro).

