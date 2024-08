Vasto, Allestito il cantiere per la realizzazione di un nuovo edificio in Via Naumachia

Comune di Vasto, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Oggi in via Naumachia a Vasto, nell’area occupata dall’immobile comunale, in passato sede dell’Istituto Tecnico Commerciale e successivamente di diverse associazioni cittadine, è stata allestita la recinzione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il cantiere da oggi entra nel vivo dei lavori che procederanno con la rimozione di tutto quanto è necessario per poi seguire con la demolizione dello stabile – Subito dopo si procederà con la ricostruzione di un edificio moderno, funzionale e architettonicamente armonico con il contesto del centro storico – riporta testualmente l’articolo online. Per garantire la maggiore sicurezza al passaggio dei mezzi pesanti coinvolti nei lavori, è stata modificata anche l’area riservata alla sosta delle auto – riporta testualmente l’articolo online. “Insieme al Comandante della Polizia Locale Giuseppe Del Moro – hanno dichiarato il sindaco Francesco Menna e l’assessore ai Lavori Pubblici Felicia Fioravante – abbiamo valutato la soluzione migliore per la sosta riservata ai disabili – aggiunge la nota pubblicata. Ci scusiamo ancora una volta con la cittadinanza per i disagi”. L’intervento rappresenta un passo fondamentale per la riqualificazione del centro storico, restituendo decoro ad una zona di grande rilevanza – viene evidenziato sul sito web.

