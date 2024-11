Vasto, Anniversario strage di Nassiriya, Fioravante: la Pace è uno dei grandi valori nazionali

Vasto, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:“L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali – La Pace è uno dei grandi valori nazionali e per garantirla le nostre Forze Armate hanno svolto e continuano a svolgere un ruolo molto importante – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Compito che nel tempo ha provocato anche molte vittime – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Oggi, 12 novembre ricordiamo quanto è accaduto nel 2003, nel corso dell’Operazione Antica Babilonia in Iraq a Nassiriya, un grave attentato terroristico che provocò 28 morti di cui 19 italiani e 9 iracheni”.E’ quanto ha detto il Vice sindaco Licia Fioravante nel suo intervento questa mattina al Monumento ai Caduti di Nassiriya nell’area verde di via Salvo D’Acquisto a Vasto, dove sono incisi i nomi dei 12 carabinieri che persero la vita nell’attentato – riporta testualmente l’articolo online. Alla cerimonia per l’ anniversario dell’attentato terroristico erano presenti insieme al Vicesindaco Licia Fioravante il Presidente del Consiglio comunale Marco Marchesani, il Comandante della Stazione dei Carabinieri di Vasto il Luogotenente Giancarlo Di Risio e numerosi rappresentanti delle associazioni combattentistiche e d’Arma – viene evidenziato sul sito web. Dopo la benedizione da parte di don Gigi Giovannoni è stato deposto al monumento dedicato alle vittime di Nassiriya un omaggio floreale –

