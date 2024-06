Vasto, Apertura punti di informazione: da domani a Vasto Marina, il 24 giugno in città

Vasto, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale: “Saranno attivi in città i punti di informazione e accoglienza turistica a Palazzo d’Avalos in Piazza del Popolo e Marina di Vasto, 𝗮𝗽𝗲𝗿𝘁𝗶 𝗶𝗻 𝗲𝘀𝘁𝗮𝘁𝗲 𝘁𝘂𝘁𝘁𝗶 𝗶 𝗴𝗶𝗼𝗿𝗻𝗶 𝗱𝗮𝗹𝗹𝗲 𝗼𝗿𝗲 𝟵.𝟯𝟬 𝗮𝗹𝗹𝗲 𝟭𝟮.𝟯𝟬 𝗲 𝗻𝗲𝗹 𝗽𝗼𝗺𝗲𝗿𝗶𝗴𝗴𝗶𝗼 𝗱𝗮𝗹𝗹𝗲 𝟭𝟲.𝟯𝟬 𝗮𝗹𝗹𝗲 𝟭𝟵.𝟯𝟬”. A darne notizia il sindaco Francesco Menna – si apprende dal portale web ufficiale. Domani il servizio prenderà il via presso la sede di Piazza Rodi e il 24 giugno prossimo nella nuova sede di Palazzo d’Avalos ricadente su Piazza del Popolo – recita il testo pubblicato online. Per il corrente mese di giugno l’apertura sarà garantita durante il fine settimana e durante i mesi di luglio e agosto sarà giornaliera – si apprende dal portale web ufficiale. “Il servizio – ha chiarito l’assessore al Turismo Nicola Della Gatta – sarà gestito con la rinnovata collaborazione con la DMC Costa dei Trabocchi che implementerà anche l’ecosistema digitale regionale, in modo da garantire sia il servizio a sportello che la consultazione digitale dell’offerta turistica territoriale – recita la nota online sul portale web ufficiale. I presidi di comunicazione diretta con i turisti consentiranno una corretta e completa informazione e accoglienza turistica, di far conoscere i servizi disponibili, le strutture ricettive e di ospitalità, le attrazioni, le iniziative e gli eventi ed ogni altra notizia utile”. Strumenti attivi per garantire un’informazione continua e digitalizzata sono il portale visititcostadeitrabocchi.it e il 𝗻𝘂𝗺𝗲𝗿𝗼 𝘁𝗲𝗹𝗲𝗳𝗼𝗻𝗶𝗰𝗼 𝗱𝗲𝗱𝗶𝗰𝗮𝘁𝗼 𝟯𝟴𝟴𝟯𝟴𝟮𝟯𝟲𝟯𝟲,, attivo anche per la fruizione del servizio ebike inclusive che garantisce esperienze in bici per tutti.

