Vasto, Attivati gli impianti semaforici in città, potenziata la sicurezza stradale

Vasto, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Sono stati attivati in città gli impianti semaforici e a breve saranno installati dispositivi photo red, sistemi che rilevano automaticamente i veicoli che passano col semaforo rosso – recita il testo pubblicato online. Questi dispositivi scattano una foto e registrano l’infrazione, permettendo di multare i trasgressori – aggiunge la nota pubblicata. Saranno posizionati agli incroci di Viale Giulio Cesare con Corso Mazzini, della SS16 con Via Ragusa, Piazza Fiume e Via Puccini, e all’incrocio tra Via Ciccarone e Corso Europa – viene evidenziato sul sito web. L’obiettivo è migliorare la sicurezza stradale e ridurre le infrazioni ai semafori – precisa il comunicato. «Negli ultimi anni – dichiara l’assessore alla Viabilità Carlo Della Penna -sono ancora purtroppo frequenti gli incidenti legati al mancato rispetto del semaforo rosso – Questa infrazione mette a rischio la sicurezza di pedoni e automobilisti – precisa il comunicato. Per contrastare questo fenomeno e ridurre drasticamente il tasso di sinistri – continuano – l’Amministrazione comunale ha deciso di intervenire con l’installazione dei dispositivi photo red nei punti più critici della viabilità cittadina – viene evidenziato sul sito web. Prima dell’entrata a regime del sistema è previsto un periodo di sperimentazione per permettere ai dispositivi Traficam di registrare il flusso di veicoli e regolare quindi l’intervallo di tempo che intercorre tra il verde e il rosso in base all’intensità del traffico – riporta testualmente l’articolo online. Intendiamo garantire maggiore sicurezza per i cittadini e ridurre le infrazioni stradali – aggiunge la nota pubblicata. Per questo motivo, prossimamente saranno installati anche i contasecondi in corrispondenza delle lanterne semaforiche che insistono sulle strade cittadine», conclude Della Penna – si legge sul sito web ufficiale.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal servizio stampa del Comune di Vasto. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 15, anche sulle pagine del portale web del Comune di Vasto, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.vasto.ch.it